Зеленский сообщил, что он был инициатором телефонных разговоров с Путиным

10:00 Источник: Коммерсант.ru

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным стали первыми шагами к урегулированию конфликта в Донбассе. Президенты двух стран провели три разговора — в июле, августе и сентябре. Последняя их беседа состоялась после обмена заключенными, прошедшего 7 сентября по формуле «35 на 35».

В ходе пресс-марафона Зеленский рассказал журналистам, что был инициатором телефонных разговоров с Владимиром Путиным. «Все звонки совершал я, с меня корона не упадет, и у меня ее, слава богу, нет. Прежде всего, я хочу закончить войну (в Донбассе.— “Ъ”), и я считаю, что с нашей стороны это и были первые шаги навстречу»,— заявил президент Украины (цитата по «РИА Новости»). Коммерсантъ

