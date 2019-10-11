Зеленский сообщил, что он был инициатором телефонных разговоров с Путиным
10:00 11.10.2019 Источник: Коммерсант.ru
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным стали первыми шагами к урегулированию конфликта в Донбассе. Президенты двух стран провели три разговора — в июле, августе и сентябре. Последняя их беседа состоялась после обмена заключенными, прошедшего 7 сентября по формуле «35 на 35».
В ходе пресс-марафона Зеленский рассказал журналистам, что был инициатором телефонных разговоров с Владимиром Путиным. «Все звонки совершал я, с меня корона не упадет, и у меня ее, слава богу, нет. Прежде всего, я хочу закончить войну (в Донбассе.— “Ъ”), и я считаю, что с нашей стороны это и были первые шаги навстречу»,— заявил президент Украины (цитата по «РИА Новости»). Коммерсантъ
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