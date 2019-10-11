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Покупателям элитной недвижимости в Нью-Йорке больше не удастся скрывать свои имена

10:32 11.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Покупателям элитной недвижимости в Нью-Йорке теперь не удастся сделать это инкогнито. В мегаполисе вступил в силу соответствующий закон. Как пишет газета Уолл-Стрит Джорнал, теперь имя владельца дома или апартаментов должно быть доступно общественности. 

Ранее элитную недвижимость можно было оформлять на  компанию с ограниченной ответственностью.  Эхо Москвы

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