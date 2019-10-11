Работа системы здравоохранения в РФ как госкорпорации пока не обсуждается - Скворцова

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работа системы здравоохранения на принципах госкорпорации пока не обсуждается, сообщила в пятницу журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Этот вопрос даже пока не обсуждается и, возможно, даже не будет обсуждаться. <...> О корпорации, насколько мне известно, речь пока не идет", - сказала она.

