Жители Токио скупают товары первой необходимости на фоне приближающегося тайфуна
11:05 11.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жители японской столицы активно скупают товары первой необходимости на фоне тайфуна "Хагибис", который в настоящее время приближается к центральной части Японии. Как смог в пятницу убедиться корр. ТАСС, наибольшая востребованность связаны с питьевой водой и лапшой быстрого приготовления.
"Я думаю, что питьевая вода - это главное, чем сейчас нужно запасаться, ведь тайфун может вызвать перебои с водоснабжением", - рассказал корр. ТАСС в одном из столичных супермаркетов мужчина средних лет с тележкой, груженой двухлитровыми бутылками с водой. Среди других частых покупок готовящихся к удару стихии токийцев - широкий скотч и плотная изолента, которыми местные жители торопятся укрепить стекла в окнах своих домов на случай попадания в них веток деревьев или другого мелкого мусора. Ожидается, что "Хагибис", помимо рекордных осадков, принесет с собой мощнейшие порывы ветра, скорость которых может достигать до 65 м/с. Стоит отметить, что уже при ветре в 50 м/с есть угроза опрокидывания автомобиля на открытом пространстве.
Национальное метеорологическое управление Японии уже сравнило надвигающийся тайфун "Хагибис" с тайфуном "Ида", который в 1958 году обрушился на японские территории и унес жизни свыше 1200 человек. Японские метеорологи отмечают высокую вероятность выпадения рекордных осадков и угрозу возникновения оползней и разливов рек. Местных жителей призывают заблаговременно принять надлежащие меры безопасности и не выходить из дома.
Тайфун "Хагибис" в настоящее время движется к Японии с юго-востока со скоростью 25 км в час. Порывы ветра в его центральной части достигают скорости 50 м/с. Ожидается, что японской столицы он достигнет в ночь с субботы на воскресенье. Приближающийся тайфун стал причиной масштабных перебоев и остановок в авиационном и железнодорожном сообщении, которые в ближайшие два дня лишь усугубятся. В частности, с утра субботы будет полностью остановлено железнодорожное сообщение на линиях крупнейшего в стране оператора JR ("Джей-ар"), а местные авиакомпании уже отменили сотни авиарейсов - как внутренних, так и международных. Непогода также стала причиной отмены матчей Кубка мира по регби и переноса квалификационных заездов Гран-при Японии чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
НОВОСТИ
- 11:32 11.10.2019
- В 2018 году более 2 млн россиян обратились к врачу из-за злоупотребления алкоголем
- 11:20 11.10.2019
- Зеленский признал, что в украинском Крыму "не было цивилизации и инфраструктуры"
- 11:00 11.10.2019
- Работа системы здравоохранения в РФ как госкорпорации пока не обсуждается - Скворцова
- 10:32 11.10.2019
- Покупателям элитной недвижимости в Нью-Йорке больше не удастся скрывать свои имена
- 10:20 11.10.2019
- Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться
- 10:05 11.10.2019
- В Китае разработали боевую летающую тарелку
- 10:00 11.10.2019
- Зеленский сообщил, что он был инициатором телефонных разговоров с Путиным
- 09:32 11.10.2019
- Норвегия отказалась от американской ПРО чтобы не обострять отношения с РФ - СМИ
- 09:20 11.10.2019
- В Турции ответили Трампу по поводу военной операции в Сирии
- 09:05 11.10.2019
- В Саратове толпа пыталась линчевать подозреваемого в убийстве девятилетней девочки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать