Жители Токио скупают товары первой необходимости на фоне приближающегося тайфуна

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители японской столицы активно скупают товары первой необходимости на фоне тайфуна "Хагибис", который в настоящее время приближается к центральной части Японии. Как смог в пятницу убедиться корр. ТАСС, наибольшая востребованность связаны с питьевой водой и лапшой быстрого приготовления.

"Я думаю, что питьевая вода - это главное, чем сейчас нужно запасаться, ведь тайфун может вызвать перебои с водоснабжением", - рассказал корр. ТАСС в одном из столичных супермаркетов мужчина средних лет с тележкой, груженой двухлитровыми бутылками с водой. Среди других частых покупок готовящихся к удару стихии токийцев - широкий скотч и плотная изолента, которыми местные жители торопятся укрепить стекла в окнах своих домов на случай попадания в них веток деревьев или другого мелкого мусора. Ожидается, что "Хагибис", помимо рекордных осадков, принесет с собой мощнейшие порывы ветра, скорость которых может достигать до 65 м/с. Стоит отметить, что уже при ветре в 50 м/с есть угроза опрокидывания автомобиля на открытом пространстве.



Национальное метеорологическое управление Японии уже сравнило надвигающийся тайфун "Хагибис" с тайфуном "Ида", который в 1958 году обрушился на японские территории и унес жизни свыше 1200 человек. Японские метеорологи отмечают высокую вероятность выпадения рекордных осадков и угрозу возникновения оползней и разливов рек. Местных жителей призывают заблаговременно принять надлежащие меры безопасности и не выходить из дома.



Тайфун "Хагибис" в настоящее время движется к Японии с юго-востока со скоростью 25 км в час. Порывы ветра в его центральной части достигают скорости 50 м/с. Ожидается, что японской столицы он достигнет в ночь с субботы на воскресенье. Приближающийся тайфун стал причиной масштабных перебоев и остановок в авиационном и железнодорожном сообщении, которые в ближайшие два дня лишь усугубятся. В частности, с утра субботы будет полностью остановлено железнодорожное сообщение на линиях крупнейшего в стране оператора JR ("Джей-ар"), а местные авиакомпании уже отменили сотни авиарейсов - как внутренних, так и международных. Непогода также стала причиной отмены матчей Кубка мира по регби и переноса квалификационных заездов Гран-при Японии чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

