Зеленский признал, что в украинском Крыму "не было цивилизации и инфраструктуры"
11:20 11.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в находившемся под украинской юрисдикцией Крыму отсутствовала "цивилизация и инфраструктура".
"Давайте честно: кто всегда любил в Крыму отдыхать? Мы же знаем, что там цивилизации и инфраструктуры не было", - сказал президент на встрече с журналистами, добавив, что сейчас "по поводу Крыма в целом все сложно" и "все зависит от людей, которые там живут".
"Мы любили Крым, потому что он наш, ехали туда, потому что любили его", - отметил президент.
После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное Собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.
НОВОСТИ
- 11:32 11.10.2019
- В 2018 году более 2 млн россиян обратились к врачу из-за злоупотребления алкоголем
- 11:05 11.10.2019
- Жители Токио скупают товары первой необходимости на фоне приближающегося тайфуна
- 11:00 11.10.2019
- Работа системы здравоохранения в РФ как госкорпорации пока не обсуждается - Скворцова
- 10:32 11.10.2019
- Покупателям элитной недвижимости в Нью-Йорке больше не удастся скрывать свои имена
- 10:20 11.10.2019
- Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться
- 10:05 11.10.2019
- В Китае разработали боевую летающую тарелку
- 10:00 11.10.2019
- Зеленский сообщил, что он был инициатором телефонных разговоров с Путиным
- 09:32 11.10.2019
- Норвегия отказалась от американской ПРО чтобы не обострять отношения с РФ - СМИ
- 09:20 11.10.2019
- В Турции ответили Трампу по поводу военной операции в Сирии
- 09:05 11.10.2019
- В Саратове толпа пыталась линчевать подозреваемого в убийстве девятилетней девочки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать