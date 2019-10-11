В 2018 году более 2 млн россиян обратились к врачу из-за злоупотребления алкоголем

11:32 Источник: РБК

В 2018 году почти 76 тыс. россиян впервые был поставлен диагноз «алкоголизм» или «алкогольный психоз», причем каждый четвертый из них живет в Поволжье. Об этом свидетельствуют статистические данные Минздрава, с которыми ознакомился РБК.

Всего за медицинской помощью в связи со злоупотреблением алкоголем в 2018 году обратились более 2 млн человек по всей России — это 1,4% населения страны.

