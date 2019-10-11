РФ будет работать над собственными ракетами средней и меньшей дальности - Путин

12:00 Источник: Эхо Москвы

Россия будет работать над собственными ракетами средней и меньшей дальности. Об этом сегодня объявил президент Владимир Путин. По его словам, это станет ответом на действия США, которые вышли из договора о сокращении таких ракет. Путин добавил, что Кремль опасается планов Вашингтона разместить РСМД в Азии. По мнению российского президента, сразу становится понятно, кто является целью номер один в этом случае. Эхо Москвы