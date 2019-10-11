Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али
12:08 11.10.2019 Источник: Lenta.ru
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али получил Нобелевскую премию мира 2019 года. Об этом говорится на сайте награды.
Али стал лауреатом «за усилия по достижению мира и международного сотрудничества, в частности, за решительную инициативу по урегулированию пограничного конфликта с Эритреей». За свое достижение он получит 9 миллионов шведских крон (около 900 тысяч долларов). Награду вручат в Осло 10 декабря.
Вооруженный конфликт между Эфиопией и Эритреей за контроль над спорными пограничными территориями длился с 1998 по 2000 год. Позднее международный арбитраж поровну разделил территории между странами. Государства окончательно восстановили отношения лишь в июле 2018 года с подписанием декларации о мире и дружбе. Мирный договор подписали Али и президент Эритреи Исайяс Афеверки. Lenta.Ru
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