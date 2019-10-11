Опрос выявил рост ксенофобских настроений среди граждан РФ

12:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Каждый второй житель РФ поддерживает лозунг «Россия для русских». По данным «Левада-центра», в стране растут ксенофобские настроения.

71 процент граждан хотел бы ограничить проживание в России какой-то этнической группы. В частности, 40 процентов выступают за ограничение проживания в стране цыган, 39 процентов не поддерживают китайцев, 32 процента опрошенных против выходцев из Средней Азии, 31 процент хочет ограничить проживание в России уроженцев Кавказа.



Ранее уровень ксенофобии в стране устойчиво снижался, пишет «Российская газета». Эксперты связывают возвращение уровня нетерпимости с ухудшением экономического положения населения в стране. Говорит Москва

