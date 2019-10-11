Трамп предлагает назначить замгоссекретаря США Салливана послом в РФ - WSJ
12:32 11.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
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