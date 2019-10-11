Иранский танкер подвергся нападению у берегов Саудовской Аравии, утверждают в МИДе страны
13:20 11.10.2019 Источник: Эхо Москвы
Иранский танкер, как утверждают в МИДе исламской республики, подвергся нападению у берегов Саудовской Аравии. По судну нанесли два удара с разницей примерно в полчаса, — говорят во внешнеполитическом ведомстве.
Ранее сообщалось о том, что из-за взрывов на танкере произошла утечка топлива. Экипаж при этом не пострадал. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 14:32 11.10.2019
- Умер космонавт Алексей Леонов
- 14:20 11.10.2019
- Детские мастер-классы проведут в столице в рамках чемпионата KidSkills
- 14:12 11.10.2019
- Союзники США "просто не имеют собственного слова" в дискуссии о неразмещении РСМД - Путин
- 14:00 11.10.2019
- Туск счел неуместным шантажом угрозу Эрдогана открыть для беженцев путь в Европу
- 13:32 11.10.2019
- Россия оказалась внизу рейтинга по уровню расходов государства и частного сектора на образование граждан
- 13:05 11.10.2019
- Более половины россиян старше 30 лет страдает от лишнего веса
- 13:00 11.10.2019
- Турция купила С-400, так как не собирается вечно просить системы ПВО у НАТО - МИД
- 12:32 11.10.2019
- Трамп предлагает назначить замгоссекретаря США Салливана послом в РФ - WSJ
- 12:20 11.10.2019
- Опрос выявил рост ксенофобских настроений среди граждан РФ
- 12:08 11.10.2019
- Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать