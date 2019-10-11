Иранский танкер подвергся нападению у берегов Саудовской Аравии, утверждают в МИДе страны

13:20 Источник: Эхо Москвы

Иранский танкер, как утверждают в МИДе исламской республики, подвергся нападению у берегов Саудовской Аравии. По судну нанесли два удара с разницей примерно в полчаса, — говорят во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что из-за взрывов на танкере произошла утечка топлива. Экипаж при этом не пострадал. Эхо Москвы