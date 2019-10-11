Россия оказалась внизу рейтинга по уровню расходов государства и частного сектора на образование граждан
13:32 11.10.2019 Источник: Коммерсант.ru
Частное финансирование на каждого россиянина составляет $47 на человека — это на $10 меньше, чем в Греции.
Самые высокие траты государства на образование своих граждан в Норвегии ($4,6 тыс. на человека в год), Швейцарии ($3,65 тыс.), Дании ($3,3 тыс.). Среди лидеров также Люксембург и Исландия, где на образование каждого жителя государство тратит в год $3,17 тыс. и $2,9 тыс. соответственно. Коммерсантъ
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