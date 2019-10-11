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Россия оказалась внизу рейтинга по уровню расходов государства и частного сектора на образование граждан

13:32 11.10.2019 Источник: Коммерсант.ru

Россия по уровню расходов государства и частного сектора на образование своих граждан оказалась на последних строчках в составленном Skyeng рейтинге из 36 стран. Так, в нашей стране ежегодные траты на каждого человека составляют $240 — это в 19 раз меньше, чем в Норвегии, возглавившей список. По этому показателю Россия находится рядом с ЮАР и Колумбией.

Частное финансирование на каждого россиянина составляет $47 на человека — это на $10 меньше, чем в Греции.

Самые высокие траты государства на образование своих граждан в Норвегии ($4,6 тыс. на человека в год), Швейцарии ($3,65 тыс.), Дании ($3,3 тыс.). Среди лидеров также Люксембург и Исландия, где на образование каждого жителя государство тратит в год $3,17 тыс. и $2,9 тыс. соответственно.  Коммерсантъ

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