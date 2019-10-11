Более половины россиян старше 30 лет страдает от лишнего веса

13:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Более половины жителей России старше 30 лет страдают от лишнего веса и ожирения. Как пишет РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор, заболеваемость ожирением выросла в 2,3 раза по сравнению с 2013 годом.

На сайте ведомства отмечается, что проблемы с лишним весом — это «не вопрос покупательной способности, а в первую очередь вопрос культуры питания».



В большинстве стран Европы ожирением страдают от 15 до 25 процентов взрослых людей. При этом в последнее время в мире наблюдается рост заболеваемости ожирением у детей и подростков, отмечает Всемирная организация здравоохранения. По её прогнозам, к 2030 году до 41 процента жителей планеты будут иметь избыточный вес. Говорит Москва

