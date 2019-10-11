Более половины россиян старше 30 лет страдает от лишнего веса
13:05 11.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Более половины жителей России старше 30 лет страдают от лишнего веса и ожирения. Как пишет РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор, заболеваемость ожирением выросла в 2,3 раза по сравнению с 2013 годом.
На сайте ведомства отмечается, что проблемы с лишним весом — это «не вопрос покупательной способности, а в первую очередь вопрос культуры питания».
В большинстве стран Европы ожирением страдают от 15 до 25 процентов взрослых людей. При этом в последнее время в мире наблюдается рост заболеваемости ожирением у детей и подростков, отмечает Всемирная организация здравоохранения. По её прогнозам, к 2030 году до 41 процента жителей планеты будут иметь избыточный вес. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 13:00 11.10.2019
- Турция купила С-400, так как не собирается вечно просить системы ПВО у НАТО - МИД
- 12:32 11.10.2019
- Трамп предлагает назначить замгоссекретаря США Салливана послом в РФ - WSJ
- 12:20 11.10.2019
- Опрос выявил рост ксенофобских настроений среди граждан РФ
- 12:08 11.10.2019
- Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али
- 12:00 11.10.2019
- РФ будет работать над собственными ракетами средней и меньшей дальности - Путин
- 11:32 11.10.2019
- В 2018 году более 2 млн россиян обратились к врачу из-за злоупотребления алкоголем
- 11:20 11.10.2019
- Зеленский признал, что в украинском Крыму "не было цивилизации и инфраструктуры"
- 11:05 11.10.2019
- Жители Токио скупают товары первой необходимости на фоне приближающегося тайфуна
- 11:00 11.10.2019
- Работа системы здравоохранения в РФ как госкорпорации пока не обсуждается - Скворцова
- 10:32 11.10.2019
- Покупателям элитной недвижимости в Нью-Йорке больше не удастся скрывать свои имена
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать