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Туск счел неуместным шантажом угрозу Эрдогана открыть для беженцев путь в Европу

14:00 11.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Евросовета Дональд Туск назвал неуместным шантажом по отношению к ЕС угрозу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана открыть для беженцев путь в Европу. Об этом он заявил в пятницу в Никосии после встречи с президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом.

"Турция должна понимать, что наша главная обеспокоенность состоит в том, что ее действия могут привести к еще одной гуманитарной катастрофе, которая явилась бы неприемлемой. Мы никогда не примем того, что беженцы <...> используются для того, чтобы нас шантажировать. Вот почему я считаю вчерашние угрозы президента Эрдогана совершенно неуместными", - сказал Туск.

Президент Турции Тайип Эрдоган подверг в четверг Евросоюз критике за осуждение военной операции Анкары "Источник мира" на севере Сирии. В ходе своего выступления он пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.

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