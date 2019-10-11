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Союзники США "просто не имеют собственного слова" в дискуссии о неразмещении РСМД - Путин

14:12 11.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин считает, что США намеренно не отвечают на предложение РФ об отказе от размещения ракет средней и меньшей дальности в различных регионах мира, а их союзники "ничего без них [США] и ответить не могут". Как сообщает сайт Кремля, такое мнение глава государства высказал на саммите СНГ, который проходит в Ашхабаде.

"Думаю, что США намеренно не отвечают, - сказал он. - А союзники США ничего без них и ответить не могут, потому что в этом смысле и в этой части их суверенитет сильно ограничен, они просто не имеют собственного слова, собственного мнения по этому вопросу". "Может, мнение-то имеют, просто они его не формулируют, - добавил он. - Все это вызывает наши обеспокоенности".

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