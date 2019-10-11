На квартиру Навального хотят наложить арест
15:00 11.10.2019 Источник: Эхо Москвы
Прокуратура и Росгвардия хотят наложить арест на квартиру Алексея Навального. Как пишет политик в своём Инстаграме, это связано с иском на 4 миллиона рублей, которые предъявила служба национальной гвардии. Иск был подан из-за прошедших летом акций протеста. На них, по словам представителя Росгвардии, служба была вынуждена задействовать своих людей. Навальный подчеркнул, что эта квартира является единственным жильём которое у него в собственности. Эхо Москвы
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