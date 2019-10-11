0
0
0
НОВОСТИ

Умер космонавт Алексей Леонов

14:32 11.10.2019 Источник: Интерфакс

Первый в истории космонавт, вышедший в открытый космос, Алексей Леонов, скончался на 86-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Алексей Архипович, к сожалению, скончался", - сказал собеседник "Интерфаксу".

Леонов был одиннадцатым советским космонавтом и первым человеком, вышедший в открытый космос, в последние годы он тяжело болел.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:20 11.10.2019
Детские мастер-классы проведут в столице в рамках чемпионата KidSkills
0
52
14:12 11.10.2019
Союзники США "просто не имеют собственного слова" в дискуссии о неразмещении РСМД - Путин
0
73
14:00 11.10.2019
Туск счел неуместным шантажом угрозу Эрдогана открыть для беженцев путь в Европу
0
84
13:32 11.10.2019
Россия оказалась внизу рейтинга по уровню расходов государства и частного сектора на образование граждан
0
133
13:20 11.10.2019
Иранский танкер подвергся нападению у берегов Саудовской Аравии, утверждают в МИДе страны
0
150
13:05 11.10.2019
Более половины россиян старше 30 лет страдает от лишнего веса
0
157
13:00 11.10.2019
Турция купила С-400, так как не собирается вечно просить системы ПВО у НАТО - МИД
0
164
12:32 11.10.2019
Трамп предлагает назначить замгоссекретаря США Салливана послом в РФ - WSJ
0
200
12:20 11.10.2019
Опрос выявил рост ксенофобских настроений среди граждан РФ
0
216
12:08 11.10.2019
Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али
0
204

Возврат к списку