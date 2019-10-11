Умер космонавт Алексей Леонов

14:32 Источник: Интерфакс

Первый в истории космонавт, вышедший в открытый космос, Алексей Леонов, скончался на 86-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Алексей Архипович, к сожалению, скончался", - сказал собеседник "Интерфаксу".



Леонов был одиннадцатым советским космонавтом и первым человеком, вышедший в открытый космос, в последние годы он тяжело болел.

