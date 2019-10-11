Детские мастер-классы проведут в столице в рамках чемпионата KidSkills

14:20

Юные москвичи смогут участвовать в специальных мастер-классах в ходе чемпионата KidSkills, который будет проводиться в столице РФ. Участвовать в занятиях смогут примерно 3000 детей 6-9 лет, зарегистрировавшихся на соревнования.Мастер-классы будут проводиться 12, 19 и 26 октября по 10 компетенциям. Среди них, например, кулинарное дело, мультимедийная журналистика, технология виртуальной и дополненной реальности, мобильная робототехника.

Соревнования KidSkills состоят из двух этапов: дистанционного отборочного и очного городского. Городской этап чемпионата пройдет 29 октября - 18 декабря. В финальный тур выйдут до 20 команд по каждой компетенции.

