В Движении автомобилистов России раскритиковали идею проверять водителей на хронический алкоголизм
15:12 11.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Движении автомобилистов России раскритиковали идею Минздрава проверять водителей на алкоголизм. Как рассказал радиостанции «Говорит Москва» глава организации Виктор Похмелкин, это ущемляет права граждан.
«Тех, кто первично получает права, прогонять через тесты на алкоголизм нельзя. Это абсолютно юридически некорректно. Человек никакого правонарушения не совершил, ничем себя не проявил в этом отношении, поэтому вполне достаточно того, состоит ли он на учёте в наркодиспансере или нет. Если не состоит, то ни о каких дополнительных проверках здесь речи быть не может».
Он также отметил, что в случае с водителями, лишёнными прав за вождение в нетрезвом виде, новая мера может быть уместной.
«Когда речь идёт о людях, лишённых права управления транспортным средством за езду в состоянии опьянения, то какие-то дополнительные проверки на употребление ими алкоголя допустимы. Во всяком случае, такая практика существует. Но только для того, кто лишён прав, для решения вопроса о том, возвращать ему права или нет».
Сегодня стало известно о приказе Минздрава о дополнительных анализах для водителей. Теперь для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на маркер, указывающий на хронический алкоголизм. В случае их выявления человека отправят в наркологический диспансер. Изменения коснутся граждан, впервые получающих водительское удостоверение, и тех, кто был лишён права управлять транспортными средствами. Говорит Москва
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