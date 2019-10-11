В России повысили уровень риска пожарной опасности для ТЦ
15:32 11.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ по инициативе МЧС России повысило категорию риска пожарной опасности торговых центров, и с 2021 года Государственный пожарный надзор будет проверять их чаще. Это следует из постановления правительства РФ, опубликованного в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.
Все объекты защиты в России поделены на шесть категорий, от которых зависит периодичность плановых проверок: чрезвычайно высокая, высокая, значительная, средняя, умеренная, низкая. Торговые центры ранее относились к средней категории риска и проверялись раз в четыре года.
Как следует из постановления правительства, категория высокого риска установлена для школ и больниц, а также для объектов, предназначенных для временного пребывания более 5000 человек одновременно, к ним относятся и крупные торгово-развлекательные центры, периодичность проверок для которых установлена раз в два года. ТЦ, в которых одновременно могут находиться более 1000 человек, подпадают под категорию значительного риска, их будут проверять раз в три года.
К высокой категории риска также отнесены здания высотой более 50 метров, вузы, училища и их общежития, книгохранилища, архивы, таможенные терминалы, здания полиции, Росгвардии, ФСБ и военных структур, театры, кинотеатры, ночные клубы, метро, крупные аэропорты, железнодорожные вокзалы, СИЗО, колонии и многоквартирные жилые дома высотой более 75 метров.
В постановлении правительства говорится, что объекты категории чрезвычайно высокого риска проверяются один раз в год, высокого - один раз в два года, для категории значительного риска установлена периодичность проверка раз в три года, для категории среднего риска - не чаще чем один раз в пять лет, для категории умеренного риска - один раз в шесть лет. В отношении объектов защиты, отнесенных к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся. К категории чрезвычайно высокого риска правительство отнесло дома престарелых, детские дома, интернаты, дома инвалидов, в которых проживают более 10 человек, круглосуточные детские лагеря.
Проверки по новым правилам начнутся с 2021 года.
НОВОСТИ
- 16:12 11.10.2019
- В ДРК разбился самолет Ан-72, выполнявший рейс президентской администрации
- 16:11 11.10.2019
- Мэр Собянин рассказал о развитии нового формата ярмарочной торговли в Москве
- 16:00 11.10.2019
- Пенсия неработающих пенсионеров превысит прожиточный минимум в 2 раза к 2022 г. - СП
- 15:41 11.10.2019
- Во Всемирной неделе космоса на ВДНХ приняли участие около 100 000 человек
- 15:12 11.10.2019
- В Движении автомобилистов России раскритиковали идею проверять водителей на хронический алкоголизм
- 15:00 11.10.2019
- На квартиру Навального хотят наложить арест
- 14:32 11.10.2019
- Умер космонавт Алексей Леонов
- 14:20 11.10.2019
- Детские мастер-классы проведут в столице в рамках чемпионата KidSkills
- 14:12 11.10.2019
- Союзники США "просто не имеют собственного слова" в дискуссии о неразмещении РСМД - Путин
- 14:00 11.10.2019
- Туск счел неуместным шантажом угрозу Эрдогана открыть для беженцев путь в Европу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать