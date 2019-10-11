В России повысили уровень риска пожарной опасности для ТЦ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ по инициативе МЧС России повысило категорию риска пожарной опасности торговых центров, и с 2021 года Государственный пожарный надзор будет проверять их чаще. Это следует из постановления правительства РФ, опубликованного в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Все объекты защиты в России поделены на шесть категорий, от которых зависит периодичность плановых проверок: чрезвычайно высокая, высокая, значительная, средняя, умеренная, низкая. Торговые центры ранее относились к средней категории риска и проверялись раз в четыре года.



Как следует из постановления правительства, категория высокого риска установлена для школ и больниц, а также для объектов, предназначенных для временного пребывания более 5000 человек одновременно, к ним относятся и крупные торгово-развлекательные центры, периодичность проверок для которых установлена раз в два года. ТЦ, в которых одновременно могут находиться более 1000 человек, подпадают под категорию значительного риска, их будут проверять раз в три года.



К высокой категории риска также отнесены здания высотой более 50 метров, вузы, училища и их общежития, книгохранилища, архивы, таможенные терминалы, здания полиции, Росгвардии, ФСБ и военных структур, театры, кинотеатры, ночные клубы, метро, крупные аэропорты, железнодорожные вокзалы, СИЗО, колонии и многоквартирные жилые дома высотой более 75 метров.



В постановлении правительства говорится, что объекты категории чрезвычайно высокого риска проверяются один раз в год, высокого - один раз в два года, для категории значительного риска установлена периодичность проверка раз в три года, для категории среднего риска - не чаще чем один раз в пять лет, для категории умеренного риска - один раз в шесть лет. В отношении объектов защиты, отнесенных к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся. К категории чрезвычайно высокого риска правительство отнесло дома престарелых, детские дома, интернаты, дома инвалидов, в которых проживают более 10 человек, круглосуточные детские лагеря.



Проверки по новым правилам начнутся с 2021 года.

