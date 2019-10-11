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Пенсия неработающих пенсионеров превысит прожиточный минимум в 2 раза к 2022 г. - СП

16:00 11.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Размер пенсий неработающих пенсионеров превысит прожиточный минимум этой категории граждан почти в два раза к 2022 году. Об этом заявил в пятницу аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин.

"Пенсия по старости неработающих пенсионеров в 2018 году была 14,4 тыс. при прожиточном минимуме 8512 рублей. А в 2022 году планируется уже 18,2 тыс. рублей при прожиточном минимуме 9,9 тыс. рублей, то есть почти в два раза превышает [прожиточный минимум пенсионера]", - сказал он заседании Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам.

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