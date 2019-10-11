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В ДРК разбился самолет Ан-72, выполнявший рейс президентской администрации

16:12 11.10.2019 Источник: Эхо Москвы

В Демократической Республике Конго разбился военно-транспортный самолёт Ан-72, который выполнял рейс президентской администрации. Среди членов экипажа были россияне, сообщили ТАСС в российском посольстве. Их имена уточняются.

На борту самолёта было 8 человек. Связь с ним пропала через час после вылета.  Эхо Москвы

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