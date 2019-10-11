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НОВОСТИ

Детский омбудсмен требует ужесточить наказание за убийство детей

16:32 11.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова требует ужесточить наказание за убийство детей после трагедии в Саратове. По словам Кузнецовой, уже внесены соответствующие предложения в Государственную думу. 

В Саратове убита 9-летняя девочка. Подозреваемый задержан, он сознался в преступлении. Минувшей ночью в Саратове прошёл стихийный митинг, участники которого хотели устроить самосуд над предполагаемым убийцей.  Эхо Москвы

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