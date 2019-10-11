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Украина потребовала отвод голландского судьи, рассматривающего дело о скифском золоте

17:00 11.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина требует отвода голландского судьи, рассматривающего дело о скифском золоте. Об этом заявил в пятницу на слушаниях в Гааге адвокат Мартен Сандерс, представляющий интересы украинской стороны.

В ходе своего выступления он отметил, что председательствующий судья Д. Оранье (согласно устоявшейся практике, имена судей в Нидерландах не называются - прим. ТАСС) с 2007 года "в течение нескольких лет представлял интересы российской компании "Промнефтьстрой" в "деле ЮКОСа", а по сути, защищал интересы российской стороны". В этот период он тесно работал с двумя другими представлявшими интересы РФ адвокатами - Робом Мейером и Мариэль Коппенол-Лафорс. Эти же адвокаты в настоящее время защищают интересы крымских музеев в деле о скифском золоте.

"Для Украины очень важно, чтобы беспристрастность судей не вызывала сомнений, - подчеркнул адвокат. - Однако в данном случае мы видим, что председательствующий судья имел тесные рабочие отношения с двумя адвокатами, которые в настоящее время выступают против нас. Эти три человека вместе защищали позицию РФ в "деле ЮКОСа". У Киева, по его словам, существуют серьезные сомнения в том, что проводимый процесс "является справедливым и беспристрастным" и поэтому страна просит отвода судьи.

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