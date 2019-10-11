Уровень доверия к Владимиру Зеленскому на Украине составляет более 70% - опрос
17:12 11.10.2019 Источник: Интерфакс
Уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому составляет более 70%, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 октября.
Согласно обнародованным в пятницу результатам, среди политиков, фамилии которых были представлены в опросном листе, украинцы чаще всего выражают доверие Зеленскому (70,5%), председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову (54%), премьер-министру Алексею Гончаруку (36%).
Недоверие чаще всего выражалось бывшему генеральному прокурору Украины Юрию Луценко (88%), экс-председателю парламента Андрею Парубию (83%), экс-президенту Украины Петру Порошенко (80%), народному депутату фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестору Шуфричу (78%), сопредседателям фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадиму Рабиновичу (76%) и Юрию Бойко (68%), главе политсовета партии "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку (76%), лидеру фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко (74%), министру внутренних дел Арсену Авакову (72%), бывшему премьер-министру Владимиру Гройсману (70,5%).
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