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NASA прервала трансляцию выхода астронавтов в космос из-за сообщения о смерти Алексея Леонова

17:32 11.10.2019 Источник: Эхо Москвы

NASA прервала трансляцию выхода астронавтов в космос, чтобы сообщить о смерти Алексея Леонова. Российские телеканалы в  пятницу изменили сетку вещания в  связи с  кончиной космонавта Алексея Леонова, который первым из людей вышел в  открытый космос.

НТВ сообщил, что в  эфир канала в  00:25 выйдет документальный фильм памяти космонавта «Наш космос».

РЕН ТВ в 19:55 после новостного выпуска покажет фильм «Время первых». «Кино рассказывает историю о том, как герои СССР Павел Беляев и Алексей Леонов первыми в  мире сделали шаг в космическую неизвестность», — сказали в  пресс-службе канала.

Советский космонавт был первым человеком, который вышел в открытый космос. Ему было 85 лет.  Эхо Москвы

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