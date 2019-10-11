Молдавские судьи выдали мандат на арест Плахотнюка

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молдавские судьи выдали мандат на арест экс-лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка, который подозревается в отмывании денег в особо крупных размерах. Об этом проинформировала в пятницу Прокуратура по борьбе с коррупцией.

"Районный суд Кишинева удовлетворил ходатайство прокуратуры о превентивном аресте на срок до 30 дней в отношении Владимира Плахотнюка", - говорится в сообщении на официальной странице прокуратуру в "Фейсбуке".

