Проект "Сертификат "Московский учитель" повышает качество школьного образования
18:09 11.10.2019
Проект «Сертификат «Московский учитель» дает возможность студентам выпускных курсов бакалавриата педагогического профиля встретиться с их потенциальными работодателями – директорами школ. Сейчас он включает основные предметы школьной программы: русский язык и литературу, английский, французский и немецкий языки, историю, обществознание, математику, физкультуру, музыку, изобразительное искусство, биологию, географию, технологию и безопасность жизнедеятельности.
Получение сертификата является своеобразным входом в профессию, считает ректор. «Он повышает знания современной проектной деятельности в образовании, нормативных документов, создает более полное представление о школьной жизни, ставит речь»», – говорит Реморенко, по словам которого, на проект уже обратила внимание министр просвещения РФ.
«Мы недавно рассказывали о нем министру просвещения Российской Федерации Ольге Васильевой. Она считает, что за входным экзаменом в профессию большое будущее. Московское начинание будет поддержано в системе образования Российской Федерации», – отметил Реморенко.
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