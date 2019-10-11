Проект "Сертификат "Московский учитель" повышает качество школьного образования

18:09

Уже в 57 московских школах работают выпускники проекта «Сертификат «Московский учитель», заявил ректор Московского городского педагогического университета (МГПУ) Игорь Реморенко на селекторном совещании Департамента образования и науки Москвы. По его словам, запущенный в 2016 году в МГПУ проект оказался весьма эффективным. «Мы сравнивали школы, которые активно принимают участие в проекте с показателями рейтинга школ. Мы увидели корреляцию: школы, которые наиболее заинтересованы в процедуре сертификации, в обновлении кадров, имеют более высокий рейтинг, чем остальные школы», – отметил Реморенко.

Проект «Сертификат «Московский учитель» дает возможность студентам выпускных курсов бакалавриата педагогического профиля встретиться с их потенциальными работодателями – директорами школ. Сейчас он включает основные предметы школьной программы: русский язык и литературу, английский, французский и немецкий языки, историю, обществознание, математику, физкультуру, музыку, изобразительное искусство, биологию, географию, технологию и безопасность жизнедеятельности.

Получение сертификата является своеобразным входом в профессию, считает ректор. «Он повышает знания современной проектной деятельности в образовании, нормативных документов, создает более полное представление о школьной жизни, ставит речь»», – говорит Реморенко, по словам которого, на проект уже обратила внимание министр просвещения РФ.

«Мы недавно рассказывали о нем министру просвещения Российской Федерации Ольге Васильевой. Она считает, что за входным экзаменом в профессию большое будущее. Московское начинание будет поддержано в системе образования Российской Федерации», – отметил Реморенко.