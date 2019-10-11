В Петербурге полиция проводит массовые обыски у мигрантов

18:40 Источник: Эхо Москвы

Петербургская полиция проводит массовые обыски у мигрантов. Ранним утром сотрудники появились сразу по двум десяткам адресов в нескольких районах города.

Сотрудники полиции и Росгвардии появились в квартирах, где ночуют мигранты, около шести утра. Силовики искали участников массовой драки, которая произошла в Апраксином дворе в прошлом месяце. Тогда в полицию позвонил случайный свидетель событий. Он рассказал, что увидел около полусотни человек с битами, и даже слышал выстрелы. Когда правоохранители прибыли на место, то никого там не нашли. Однако на асфальте были лужи крови и стреляные гильзы. Этой же ночью в больницу привезли двоих граждан Таджикистана с ножевыми ранениями. Полиция начала расследование. По горячим следам силовики задержали 12 человек. По данным издания «Фонтанка-ру», сегодня правоохранители искали остальных подозреваемых.



Массовые драки мигрантов происходят в Петербурге регулярно. Через неделю после стычки в Апраксином дворе шесть человек пострадали в другом конфликте. Полиция задержала двоих участников. Эхо Москвы

