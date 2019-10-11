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НОВОСТИ

В Великобритании выпустили банковскую карту из золота

19:20 11.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Великобритании выпустили первую в мире банковскую карту из чистого золота. Она стоит 18 тысяч 750 фунтов стерлингов (около 1,5 млн рублей).

Других платежей за оформление карты не взимается, но если клиент захочет заказать индивидуальный дизайн, ему придётся заплатить чуть больше. На каждой карте будут выгравированы имя и подпись её владельца.

Как отмечают в Королевском монетном дворе, такие карты предназначены для клиентов, которые ценят предметы роскоши.  Говорит Москва

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