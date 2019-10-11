США перебросят в Саудовскую Аравию еще три тыс. военных, две батареи "Пэтриот" - Пентагон
20:00 11.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США перебросят в Саудовскую Аравию дополнительно три тысячи военных, две батареи ЗРК "Пэтриот" и одну "Таад". Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Пентагона.
"Министр обороны США Марк Эспер санкционировал переброску еще 3000 военнослужащих в Саудовскую Аравию, двух эскадрилий истребителей, двух батарей "Пэтриот", одной "Таад", - отмечается в тексте.
НОВОСТИ
- 20:40 11.10.2019
- Челябинские рабочие потребовали вернуть крепостное право
- 19:20 11.10.2019
- В Великобритании выпустили банковскую карту из золота
- 18:40 11.10.2019
- В Петербурге полиция проводит массовые обыски у мигрантов
- 18:09 11.10.2019
- Проект "Сертификат "Московский учитель" повышает качество школьного образования
- 18:00 11.10.2019
- Молдавские судьи выдали мандат на арест Плахотнюка
- 17:32 11.10.2019
- NASA прервала трансляцию выхода астронавтов в космос из-за сообщения о смерти Алексея Леонова
- 17:12 11.10.2019
- Уровень доверия к Владимиру Зеленскому на Украине составляет более 70% - опрос
- 17:00 11.10.2019
- Украина потребовала отвод голландского судьи, рассматривающего дело о скифском золоте
- 16:32 11.10.2019
- Детский омбудсмен требует ужесточить наказание за убийство детей
- 16:12 11.10.2019
- В ДРК разбился самолет Ан-72, выполнявший рейс президентской администрации
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать