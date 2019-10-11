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США перебросят в Саудовскую Аравию еще три тыс. военных, две батареи "Пэтриот" - Пентагон

20:00 11.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США перебросят в Саудовскую Аравию дополнительно три тысячи военных, две батареи ЗРК "Пэтриот" и одну "Таад". Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Пентагона.

"Министр обороны США Марк Эспер санкционировал переброску еще 3000 военнослужащих в Саудовскую Аравию, двух эскадрилий истребителей, двух батарей "Пэтриот", одной "Таад", - отмечается в тексте.

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