США перебросят в Саудовскую Аравию еще три тыс. военных, две батареи "Пэтриот" - Пентагон

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США перебросят в Саудовскую Аравию дополнительно три тысячи военных, две батареи ЗРК "Пэтриот" и одну "Таад". Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Пентагона.

"Министр обороны США Марк Эспер санкционировал переброску еще 3000 военнослужащих в Саудовскую Аравию, двух эскадрилий истребителей, двух батарей "Пэтриот", одной "Таад", - отмечается в тексте.

