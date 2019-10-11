Челябинские рабочие потребовали вернуть крепостное право
20:40 11.10.2019 Источник: Эхо Москвы
Челябинские рабочие создали петицию с требованием вернуть крепостное право. Она адресована депутатам Госдумы.
Авторы петиции – члены Челябинского отделения горно-металлургического профсоюза России – в своем обращении на сайте Change.org считают, что фактически крепостное право уже есть. По их словам, из-за низкой зарплаты у рабочих нет многих гарантированных свобод: например, на перемещение или кардинальное изменение в жизни. Также, полагают авторы петиции, из-за зависимости от работодателя рабочие не могут участвовать в акции в защиту собственных прав.
В рамках поддержки этой петиции челябинский профсоюз снял видео с участием сотрудников областных заводов. Его авторы иронично говорят о проблемах, с которыми, по их словам, сталкиваются работодатели.
Герои видеоролика называют своих директоров «баринами» и выражают им благодарности: например, одна из них благодарит своего работодателя за платные путевки в детский лагерь и индексацию зарплаты на 2%.
В настоящий момент петицию с требованием вернуть крепостное право подписали чуть более 140 человек. Эхо Москвы
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