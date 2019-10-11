Из-за военной операции в Сирии Нидерланды приостановили экспорт вооружений в Турцию
21:20 11.10.2019 Источник: Эхо Москвы
Нидерланды приостановили экспорт вооружений в Турцию из-за операции в Сирии. Об этом сообщил вице-премьер Хуго де Йонге. По его словам, это относится, в том числе, к запчастям для военной техники.
Накануне голландский парламент высказался за введение Евросоюзом экономических санкций в ответ на действия Турции в Сирии. В среду Турция объявила о проведении на севере соседней страны операции против курдов. Эхо Москвы
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