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Из-за военной операции в Сирии Нидерланды приостановили экспорт вооружений в Турцию

21:20 11.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Нидерланды приостановили экспорт вооружений в Турцию из-за операции в Сирии. Об этом сообщил вице-премьер Хуго де Йонге. По его словам, это относится, в том числе, к запчастям для военной техники. 

Накануне голландский парламент высказался за введение Евросоюзом экономических санкций в ответ на действия Турции в Сирии. В среду Турция объявила о проведении на севере соседней страны операции против курдов.  Эхо Москвы

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