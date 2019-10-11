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США и Китай достигли частичных договоренностей в сфере торговли - Bloomberg

22:00 11.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и Китай смогли достичь частичных договоренностей в сфере торговли, которые могут положить конец торговой войне между двумя странами. Об этом в пятницу сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.

По его данным, эти договоренности включают в себя уступки в сфере закупок агропродукции со стороны Китая и некоторое ослабление пошлин со стороны США. Они станут основой для более широкого соглашения, которые президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин подпишут позднее в этом году.

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