Трамп продолжает пугать Турцию санкциями
09:00 12.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты введут жесткие санкции в отношении Турции в случае неприемлемых действий с ее стороны. Об этом заявил в пятницу американский президент Дональд Трамп во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Луизиана.
"Если Турция сделает что-то, чего она не должна делать, мы применим санкции, которые ранее испытывали [на себе] лишь несколько стран", - сказал он.
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