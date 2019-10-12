Трамп продолжает пугать Турцию санкциями

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты введут жесткие санкции в отношении Турции в случае неприемлемых действий с ее стороны. Об этом заявил в пятницу американский президент Дональд Трамп во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Луизиана.

"Если Турция сделает что-то, чего она не должна делать, мы применим санкции, которые ранее испытывали [на себе] лишь несколько стран", - сказал он.