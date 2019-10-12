Америка отменила очередное повышение пошлин на товары из Китая
09:10 12.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты не будут повышать таможенные пошлины на товары из Китая с 15 октября, как это было запланировано ранее. Об этом заявил в пятницу министр финансов Стивен Мнучин по итогам второго заключительного дня американо-китайских переговоров в Вашингтоне.
"Вице-премьер [Госсовета КНР Лю Хэ] запросил, а президент [США Дональд Трамп] одобрил: пока мы занимаемся бумажными вопросами, мы не будем повышать, как планировалось, пошлины [на китайские товары] с 25% до 30% [на следующей неделе]", - заявил министр в Овальном кабинете Белого дома. Он подтвердил журналистам, что речь идет о тарифах, которые американские власти собирались повысить с 15 октября.
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