Тайфун "Хигибис" начал свое разрушительные действия в Японии

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 10 млн человек готовятся к эвакуации в Японии, к берегам которой направляется тайфун "Хигибис". Об этом в субботу сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что свыше 7,6 млн человек получили рекомендацию начать подготовку к эвакуации, а свыше 1,7 млн человек получили рекомендацию о непосредственной эвакуации. Указание к обязательной эвакуации при этом уже получили порядка 8 тыс. человек в центральной части Японии.

Токийский международный аэропорт Ханэда в субботу в 14:00 по местному времени (08:00 мск) полностью приостановил свою работу. Об этом сообщило в субботу Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.



В результате удара стихии 12 октября в Токио закрыты большинство магазинов, ресторанов и аптек, включая круглосуточные. Не осуществлялась в субботу и регулярная доставка газет и печатных изданий подписчикам. Около 750 тыс домов остались без электроснабжения в соседней с Токио префектуре Тиба.

"Хагибис" уже привел к первым разрушения и пострадавшим - так, по крайней мере один частный коттедж был уничтожен в соседней с Токио префектуре Токио, пострадали четверо находившихся внутри людей. Японские метеорологи отмечают высокую вероятность выпадения рекордных осадков и угрозу возникновения оползней и разливов рек. Местных жителей призывают заблаговременно принять надлежащие меры безопасности и без крайней необходимости не выходить из дома.