В субботу в Москве синоптики прогнозируют дождь и порывы ветра

09:44 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Днем в Москве 12 октября воздух прогреется до 10-12 градусов, ночью в столице похолодает до 8 градусов.

Скорость юго-западного и южного ветра составит 5-10 м/ с, местами порывы от 13 до 18 м/с. В ночь на воскресенье ожидается западный ветер с порывами до 18 м/с, возможность осадков сохранится. 12 октября в Москве и Подмосковье с 9:00 до 21:00 будет действовать желтый уровень опасности из-за дождя и с 11:00 до 23:00 - из-за сильного ветра, - сообщается на сайте Гидрометцентра.