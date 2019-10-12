В субботу в Москве синоптики прогнозируют дождь и порывы ветра
09:44 12.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Днем в Москве 12 октября воздух прогреется до 10-12 градусов, ночью в столице похолодает до 8 градусов.
Скорость юго-западного и южного ветра составит 5-10 м/ с, местами порывы от 13 до 18 м/с. В ночь на воскресенье ожидается западный ветер с порывами до 18 м/с, возможность осадков сохранится. 12 октября в Москве и Подмосковье с 9:00 до 21:00 будет действовать желтый уровень опасности из-за дождя и с 11:00 до 23:00 - из-за сильного ветра, - сообщается на сайте Гидрометцентра.
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