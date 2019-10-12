0
0
70
НОВОСТИ

В субботу в Москве синоптики прогнозируют дождь и порывы ветра

09:44 12.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Днем в Москве 12 октября воздух прогреется до 10-12 градусов, ночью в столице похолодает до 8 градусов.

Скорость юго-западного и южного ветра составит 5-10 м/ с, местами порывы от 13 до 18 м/с. В ночь на воскресенье ожидается западный ветер с порывами до 18 м/с, возможность осадков сохранится. 12 октября в Москве и Подмосковье с 9:00 до 21:00 будет действовать желтый уровень опасности из-за дождя и с 11:00 до 23:00 - из-за сильного ветра, - сообщается на сайте Гидрометцентра.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:20 12.10.2019
Тайфун "Хигибис" начал свое разрушительные действия в Японии
0
116
09:10 12.10.2019
Америка отменила очередное повышение пошлин на товары из Китая
0
114
09:00 12.10.2019
Трамп продолжает пугать Турцию санкциями
0
120
22:40 11.10.2019
Госдума запустила опрос о возвращении смертной казни
0
754
22:00 11.10.2019
США и Китай достигли частичных договоренностей в сфере торговли - Bloomberg
0
732
21:20 11.10.2019
Из-за военной операции в Сирии Нидерланды приостановили экспорт вооружений в Турцию
0
630
20:40 11.10.2019
Челябинские рабочие потребовали вернуть крепостное право
0
913
20:00 11.10.2019
США перебросят в Саудовскую Аравию еще три тыс. военных, две батареи "Пэтриот" - Пентагон
0
773
19:20 11.10.2019
В Великобритании выпустили банковскую карту из золота
0
731
18:40 11.10.2019
В Петербурге полиция проводит массовые обыски у мигрантов
0
820

Возврат к списку