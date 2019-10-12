На дне Чудского озера археологи нашли фундамент церкви XV века
10:20 12.10.2019 Источник: Интерфакс
Экспедиция к месту Ледового побоища в Псковской области обнаружила на дне Чудского озера фундамент церкви XV века, сообщил декан географического факультета Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена Дмитрий Субетто.
"Был обнаружен фундамент церкви, которая сейчас находится на глубине порядка 1 метра. Возраст, согласно летописям - XV век, 1450 годы", - сказал Субетто на пресс-конференции. По его словам, фундамент расположен в 1,5 км от берега.
Как отметил ученый, в рамках поиска места Ледового побоища участники экспедиции установили, что глубины озера не превышают 2 метров, также обнаружены отдельные глубокие ложбины.
"Когда мы решили смоделировать, как выглядел район исследований 800 лет назад, если мы минусуем на 1,5-2 метра, оказывается, что эта территория была сушей", - отметил Субетто.
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