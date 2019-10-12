ВИЧ-инфицированным могут запретить служить в органах прокуратуры - СМИ
11:18 12.10.2019 Источник: РБК
Ведомство предлагает правительству расширить список, запретив службу в прокуратуре людям с хроническими вирусными гепатитами, ВИЧ, болезнью Паркинсона, склерозом, специфическими расстройствами личности, тяжелыми нарушениями слуха, хроническими заболеваниями мышц, костей, суставов или отсутствием конечности, «значительно затрудняющем движение», отсутствием одного из органов, «приведшем к стойкому нарушению функционирования одной или нескольких систем организма», а также с аналогичными последствиями, наступившими в результате травмы.
Академик, заведующий отделом по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в разговоре с РБК отметил, что в России есть закон «О предупреждении распространения ВИЧ-инфекции», по которому никаких оснований для ограничения профессиональной деятельности у ВИЧ-инфицированных нет.
«Я думаю, что они смогут исполнять те же прокурорские задачи, что и другие работники. Авторы идеи явно слабо подготовлены. Это показывает что в нашей стране недостаточная работа с информированностью о ВИЧ инфекции», — подчеркнул Покровский.
РБК направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой прокомментировать ее предложение.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/12/10/2019/5da0aafd9a7947c8f9ec9058?from=from_main
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