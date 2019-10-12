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Президент Молдовы отправил Путину в подарок бочки с вином собственного производства

11:50 12.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что выполнил свое обещание и подарил президенту России Владимиру Путину вино на день рождения. Об этом глава Молдавии сообщил в субботу в беседе с корр. ТАСС.

"Свое слово я сдержал, бочки с вином, которое я изготовил сам, мы доставили в Москву. Дело в том, что президент Молдавии летает не специальным бортом, а обыкновенным рейсом и привезти их в Ашхабад было непросто. О чем я проинформировал президента России, когда поздравлял его в столице Туркмении", - сказал Додон.

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