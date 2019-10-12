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К тайфуну "Хагибис" в Японии добавилось еще и землетрясение

13:00 12.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в субботу в центральной части Японии. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился в Тихом океане к востоку от префектуры Тиба, а очаг залегал на глубине 80 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, объявлялась угроза цунами, однако через несколько минут после тектонического удара предупреждение было снято. В то же время из-за мощных ливневых дождей, вызванных приближающимся к Японии тайфуном "Хагибис", местное население предупреждают о возможности возникновения новых оползней после этого землетрясения.

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