В начале следующей недели в Москве может потеплеть до 17 градусов
13:20 12.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Теплая, но ветреная погода ожидается в Москве в первый день новой рабочей недели - 14 октября. Температура воздуха вырастет до плюс 17 градусов, сообщил в субботу ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Самый комфортный день будет понедельник [14 октября]. Давление подрастет, чуть-чуть понизится температура в ночь на понедельник, до 6-8 градусов тепла, а дневные температуры, и эти цифры радуют слух и глаз, составят 15-17 градусов тепла. Будет и солнышко проглядывать. Температура будет выше нормы на 5-6 градусов", - сказал он.
По словам Вильфанда, при этом будет довольно ветрено - порывы ветра могут достигать 15-16 м/с.
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