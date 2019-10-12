Россия уйдет из Сирии, если так пожелает легитимное руководство страны - Путин
13:30 12.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва готова будет вывести войска из Сирии, если будущие власти в Дамаске примут такое решение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалам RT, "Аль-Арабия" и "Скай ньюс - Арабия", фрагмент которого на арабском языке показал в субботу российский канал.
"Тот, кто находится на территории другого государства незаконно, в данном случае на территории Сирии, должен покинуть этот регион, и это касается всех государств, - сказал президент. - Если будущее легитимное руководство Сирии скажет, что оно больше не нуждается в нахождении российских Вооруженных сил в этой стране, то это будет касаться и России".
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