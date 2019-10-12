Путин считает, что новым российским ударным комплексам ПРО не страшна
13:45 12.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин не сомневается в способности разрабатываемых в России ударных комплексов преодолеть любую систему противоракетной обороны.
"Мы будем работать над такими ударными комплексами, которые, безусловно, преодолеют любую систему ПРО. И мы это сделаем, сейчас это уже очевидно", - сказал российский лидер в интервью телеканалам RT, "Аль-Арабия" и "Скай ньюс - Арабия", фрагменты которого опубликованы в субботу.
Путин напомнил, что системы ПРО работают против баллистических ракет. "А мы, кроме того, что их (баллистические ракеты - прим. ТАСС) усовершенствовали многократно, мы еще и создали другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет", - подчеркнул президент РФ.
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