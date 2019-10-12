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Спецкомиссия Минпросвещения РФ расследует причины смерти ребенка в "Артеке"

14:40 12.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минпросвещения РФ создало специальную комиссию по расследованию причин смерти ребенка, приехавшего из Санкт-Петербурга на отдых в Международный детский центр (МДЦ) "Артек". Ситуация находится на личном контроле министра просвещения Ольги Васильевой, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе министерства.

Старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова в субботу сообщила ТАСС, что следствием предварительно установлено, что днем 11 октября из "Артека" в ялтинскую городскую больницу № 1 с предварительным диагнозом "пневмония" был госпитализирован 12-летний мальчик, прибывший на отдых из Санкт-Петербурга. Спустя несколько часов ребенок умер. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

"Министерство просвещения и МДЦ "Артек" приносят соболезнования родным и близким ребенка. Приказом министерства создана комиссия по расследованию несчастного случая, в состав которой вошли представители министерства и "Артека". Ситуация находится на личном контроле министра просвещения РФ Ольги Васильевой", - говорится в сообщении.

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