Элладская церковь признала автокефалию Православной церкви Украины
15:10 12.10.2019 Источник: Интерфакс
Внеочередной Собор иерархов Элладской (Греческой) православной церкви принял решение о признании автокефалии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины, ПЦУ), сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.
"Благодарен моему брату во Христе, главе Священного синода Церкви Греции блаженнейшему архиепископу Афинскому и всея Эллады Иерониму и братьям-архиереям, которые сегодня на заседании Собора иерархов поддержали позицию и последовали каноническим и историческим решениям Вселенского патриархата, что открывает возможность полноценного взаимодействия между двумя нашими Поместными автокефальными церквями во всех сферах", - написал митрополит Епифаний на своей странице в Фейсбуке в субботу.
В Московском патриархате воздерживаются от комментариев по поводу сообщения о том, будто Элладская православная церковь признала новую церковь Украины (ПЦУ), созданную в прошлом году при поддержке Константинополя и тогдашнего украинского руководства.
"Ожидаем официальной информации Элладской церкви, которая на данный момент отсутствует", - заявил "Интерфаксу" в субботу замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.
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