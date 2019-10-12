В Кремле возможность возврата смертной казни не обсуждается - Песков

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможность возвращения в России смертной казни в Кремле не обсуждается. Об этом заявил ТАСС в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Этот вопрос не обсуждается", - сказал он.

Дискуссия о возможности возвращения смертной казни возникла после резонансного убийства в Саратове девятилетней девочки, чье тело было найдено в ночь на 11 октября.