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В Кремле возможность возврата смертной казни не обсуждается - Песков

15:30 12.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможность возвращения в России смертной казни в Кремле не обсуждается. Об этом заявил ТАСС в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Этот вопрос не обсуждается", - сказал он.

Дискуссия о возможности возвращения смертной казни возникла после резонансного убийства в Саратове девятилетней девочки, чье тело было найдено в ночь на 11 октября.

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