Предполагаемый убийца девочки в Саратове арестован судом
15:35 12.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове арестован, сообщается в воскресенье на сайте СК РФ.
"Сегодня по ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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