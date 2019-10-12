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Предполагаемый убийца девочки в Саратове арестован судом

15:35 12.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове арестован, сообщается в воскресенье на сайте СК РФ.

"Сегодня по ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

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