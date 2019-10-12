Страны Лиги арабских государств могут ввести санкции в отношении Турции

16:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Арабские страны могут принять экономические и политические меры против Турции в ответ на ее военную операцию в Сирии. Об этом заявил в субботу в Каире генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт по итогам экстренного заседания ЛАГ, посвященного военной операции Турции в Сирии.

"Рассматриваем вопрос о принятии мер экономического и политического характера, а также в сфере туризма для противодействия турецкой агрессии в Сирии", - сказал он.